время публикации: 27 октября 2025 г., 06:29 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 06:40
Армия Украины осуществила массированную дроновую атаку, десятки БПЛА летели на Москву
Investigative Committee of Moscow via AP

Судя по сообщениям российских СМИ и телеграм-каналов, минувшая ночь была одной из самых беспокойных для жителей Москвы и Московского региона с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Путина 24 февраля 2022 года. Сообщается о перехвате десятков БПЛА, летевших на Москву. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 27 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 193 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Только над территорией Московского региона перехватили 40 беспилотников, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву. Также перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой, Самарской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Это была одна из самых интенсивных украинских ночных дроновых атак с начала войны. Сообщается о гибели водителя микроавтобуса и ранении пяти пассажиров в Брянской области.

Сведения о последствиях этой атаки уточняются.

Накануне армия РФ атаковала Киев. Были жертвы среди мирных граждан.

