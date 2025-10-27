x
27 октября 2025
|
последняя новость: 06:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 06:29
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Партия президента Аргентины Хавьера Милея победила на промежуточных выборах

Аргентина
время публикации: 27 октября 2025 г., 05:29 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 05:35
Партия президента Аргентины Хавьера Милея победила на промежуточных выборах
AP Photo/Rodrigo Abd

Партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода, вперед" (La Libertad Avanza) одержала победу на состоявшихся в воскресенье, 26 октября, промежуточных парламентских выборах, сообщают СМИ.

По национальному голосованию либертарианцы набрали свыше 40%, взяли верх в ряде крупных провинций, включая провинцию Буэнос-Айрес, и значительно укрепили позиции в Конгресс, отмечает агентство Reuters.

Такой результат выборов дает Милею более прочную опору в парламенте для продолжения экономических реформ. При этом абсолютного большинства у правящей партии нет, пишет Associated Press.

Оппозиционный перонистский блок показал худший результат за последние годы.

Явка была ниже обычной для Аргентины – около 68%.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 сентября 2025

Ynet: президент Аргентины, считающийся другом Израиля, попросил Нетаниягу не приезжать
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 ноября 2023

Президентом Аргентины избран Милей: он против России, но за сотрудничество с Израилем и США