Партия президента Аргентины Хавьера Милея победила на промежуточных выборах

Партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода, вперед" (La Libertad Avanza) одержала победу на состоявшихся в воскресенье, 26 октября, промежуточных парламентских выборах, сообщают СМИ.

По национальному голосованию либертарианцы набрали свыше 40%, взяли верх в ряде крупных провинций, включая провинцию Буэнос-Айрес, и значительно укрепили позиции в Конгресс, отмечает агентство Reuters.

Такой результат выборов дает Милею более прочную опору в парламенте для продолжения экономических реформ. При этом абсолютного большинства у правящей партии нет, пишет Associated Press.

Оппозиционный перонистский блок показал худший результат за последние годы.

Явка была ниже обычной для Аргентины – около 68%.