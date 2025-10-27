Партия президента Аргентины Хавьера Милея победила на промежуточных выборах
время публикации: 27 октября 2025 г., 05:29 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 05:35
Партия президента Аргентины Хавьера Милея "Свобода, вперед" (La Libertad Avanza) одержала победу на состоявшихся в воскресенье, 26 октября, промежуточных парламентских выборах, сообщают СМИ.
По национальному голосованию либертарианцы набрали свыше 40%, взяли верх в ряде крупных провинций, включая провинцию Буэнос-Айрес, и значительно укрепили позиции в Конгресс, отмечает агентство Reuters.
Такой результат выборов дает Милею более прочную опору в парламенте для продолжения экономических реформ. При этом абсолютного большинства у правящей партии нет, пишет Associated Press.
Оппозиционный перонистский блок показал худший результат за последние годы.
Явка была ниже обычной для Аргентины – около 68%.
Ссылки по теме