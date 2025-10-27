Глава МИД Израиля Гидеон Саар: "Палестинская администрация продолжает платить террористам"

В ходе своего визита в Венгрию глава МИД Израиля Гидеон Саар встретился 27 октября с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в комплексе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

В ходе визита министра Саара сопровождает крупнейшая делегация израильского делового мира, когда-либо направлявшаяся из Израиля в Венгрию.

Министры Саар и Сийярто провели личную встречу, а затем расширенную рабочую встречу делегаций, по окончании которой состоялась совместная пресс-конференция.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил: "Вопреки обещаниям, данным Палестинской администрацией на английском языке, она продолжает свою политику выплаты зарплат террористам. С 2004 года и по сей день Палестинская администрация платит террористам и их семьям за убийства евреев и израильтян в соответствии со своим законодательством. ПА вознаграждает палестинских террористов, включая членов ХАМАСа, чьи руки обагрены еврейской кровью: как тех, кто находится в тюрьме, так и тех, кто был освобожден, например, в результате недавнего соглашения. ПА никогда не прекращала платить террористам – она просто изменила способ. Сегодня террористы получают деньги из палестинских почтовых отделений. Теперь ПА даже производит дополнительные выплаты террористам, освобожденным в рамках соглашения о прекращении огня в Газе. Но вместо того, чтобы привлечь ПА к ответственности, Евросоюз "отмывает" эти деньги. Европейские чиновники игнорируют продолжающееся преступление – плату террористам, и фактически поощряют терроризм. Они стремятся вознаградить ПА ее собственным террористическим государством".

"В плане "20 пунктов" президента Трампа из 20 пунктов четко указано: Палестинская администрация не получит легитимации без конкретных реальных реформ. План упоминает проект "Сделки века" 2020 года, в котором говорилось, цитирую: "Палестинская администрация предпримет все необходимые шаги для немедленного прекращения выплаты зарплат террористам, находящимся в заключении в Израиле, и семьям убитых террористов". На сегодняшний день Палестинская администрация не выполнила критерии, установленные президентом Трампом. Я призываю ответственных и нравственных европейских лидеров последовать примеру Венгрии в Европе. Привлеките Палестинскую администрацию к ответственности! Немедленно прекратите выплаты "зарплат" террористам!" – заявил Саар.