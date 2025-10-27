Недруг Израиля Зохран Мамдани обратился к своим сторонникам на митинге в Куинсе

Около 13000 человек собрались на арене Куинса, чтобы выразить поддержку кандидату в мэры Нью-Йорка Зохрану Мамдани, стоящему на антиизраильских позициях. За несколько дней до выборов представитель Демократической партии сохраняет значительный отрыв от конкурентов, и его победа практически предрешена.

Среди политиков, пришедших поддержать представителя социалистического крыла Демократической партии – такие лидеры американских ультралевых как сенатор Берни Сандерс и член палаты представителей Александра Окасио-Кортес.

Мамдани отличился несколько дней, назвав свою тетю "настоящей жертвой 11 сентября", на том основании, что через несколько дней после теракта она поехала в метро в хиджабе и испытала на себе косые взгляды. По его словам, это стало ярким примером исламофобии.

Однако на этот раз он от критики Израиля воздержался. За эту часть программы отвечали другие ораторы. Так, Сандерс обвинил администрацию Трампа в том, что она выделяет миллиарды правительству Нетаниягу, которое "морит голодом детей Газы". Окасио Кортес заявила, что власти США должны заботиться о своем народе, а не подавлять чужие.

У самого Мамдани в начале выступления возникли проблемы с телесуфлером. Когда устройство возобновило работу, он выступил против исламофобии, а также заявил, что возглавляет массовое движение, заботящееся о трудящихся, выразив готовность к сотрудничеству со всеми политическими силами.