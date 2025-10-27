Темнокожим адвокатам в Англии и Уэльсе разрешили не носить парик

Экономическая комиссия ассоциации уголовных адвокатов Англии и Уэльса прияла постановление, позволяющее защитникам отказаться от ношения париков в суде. С 1685 года парик был неотъемлемой частью костюма судебного адвоката.

Решение было принято после обращения в ассоциацию группы темнокожих юристов, в котором утверждалось, что парики подходят к волосам белых людей, а на темнокожих они выглядят смехотворно. Ассоциация разрешила не носить парики в случаях, что это непрактично или неудобно.

"У некоторых этнических групп существует традиция причесок, делающая ношение париков непрактичным и неудобным. В подобных случаях, адвокату разрешается не носить парик с костюмом, принятым в суде. Эта мера призвана обеспечить отсутствие дискриминации", – говорится в заявлении.

Ассоциация объединяет 18000 уголовных адвокатов Англии и Уэльса. В 2007 году было отменено ношение париков в семейных и гражданских судах.

Против решения выступил бывший министр юстиции сэр Роберт Бакленд. По его мнению, дресс-код юристов, как и школьная форма, является символом равенства. Его отмена может привести к дискриминации.