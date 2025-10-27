Взрывы на военном заводе на Урале: число жертв возросло, 10 пропавших без вести

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 13. На месте происшествия продолжают поиски останков еще десяти человек, объявленных пропавшими без вести.

При этом в списке жертв 23 сотрудника предприятия.

Некоторые пострадавшие (всего их было более 30) остаются в больницах.

Продолжается расследование. Не исключено, что была совершена диверсия.

Речь идет о происшествии на заводе "Пластмасс" в Копейске, который выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества и входит в контур "Ростеха" (холдинг НПК "Техмаш"/"Технодинамика"). Это оборонный завод, имеющий непосредственное отношение к российскому военно-промышленному комплексу.