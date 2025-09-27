Зеленский: система ПВО Patriot, полученная от Израиля, уже месяц работает в Украине

В субботу, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга, что система ПВО Patriot, полученная от Израиля, уже месяц работает в Украине, остальные две системы будут получены осенью этого года

"Израильский комплекс работает в Украине. Месяц работает. Две системы "Пэтриот" мы получим осенью", – сказал Зеленский.

Напомним, 10 июня РИА Новости со ссылкой на МИД Израиля сообщило, что "заявление посла Тель-Авива в Киеве Михаила Бродского о передаче Украине устаревших ракетных комплексов Patriot не соответствует действительности". Тогда же редакция Newsru.co.il обратилась в МИД, который подтвердил, что поставок систем Patriot в Украину не было.

"Это неверно. Израиль не передавал Украине системы Patriot", – говорилось в ответе МИДа, полученном редакцией Newsru.co.il⁩.

Отметим, что в апреле 2024 года издание Financial Times писало, что США, Украина и Израиль ведут переговоры о передаче восьми списываемых ЦАХАЛом батарей Киеву. При этом аналитики отмечали, что прямая сделка между Израилем и Украиной маловероятна: скорее всего, Израиль передаст ПВО обратно США, которые затем поставят их на Украину.

Позднее издание Axios написало, что американские военные перевезли около 90 ракет-перехватчиков для систем Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы передать их Украине. "Это самая значительная поставка оружия из Израиля на Украину с момента российского вторжения почти три года назад", – говорилось в публикации.