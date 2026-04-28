В Австрии открылся судебный процесс над активистом ИГ, готовившим теракт на концерте Тейлор Свифт

В суде австрийского города Винер-Нойштадт началось разбирательство по делу о попытке теракта во время выступлений певицы Тейлор Свифт в 2024 году. После предупреждения со стороны спецслужб три концерта были отменены.

Гражданин Австрии Беран А., которому сейчас 21 год, был арестован по наводке ЦРУ непосредственно перед концертом. В суде он признал причастность к джихадистскому заговору с целью совершить нападение на концерте, однако отверг обвинения в покушении на убийства и в планировании терактов в Мекке – главной святыне ислама.

Согласно материалам дела, он принес присягу "Исламскому государству", пропагандировал идеологию группировки в социальных сетях, а также занимался изготовлением взрывчатки пытался незаконно приобрести огнестрельное оружие. ИГ через интернет передавало ему указания.