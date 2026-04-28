28 апреля 2026
последняя новость: 15:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Австрии открылся судебный процесс над активистом ИГ, готовившим теракт на концерте Тейлор Свифт

время публикации: 28 апреля 2026 г., 14:18 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 14:21
В суде австрийского города Винер-Нойштадт началось разбирательство по делу о попытке теракта во время выступлений певицы Тейлор Свифт в 2024 году. После предупреждения со стороны спецслужб три концерта были отменены.

Гражданин Австрии Беран А., которому сейчас 21 год, был арестован по наводке ЦРУ непосредственно перед концертом. В суде он признал причастность к джихадистскому заговору с целью совершить нападение на концерте, однако отверг обвинения в покушении на убийства и в планировании терактов в Мекке – главной святыне ислама.

Согласно материалам дела, он принес присягу "Исламскому государству", пропагандировал идеологию группировки в социальных сетях, а также занимался изготовлением взрывчатки пытался незаконно приобрести огнестрельное оружие. ИГ через интернет передавало ему указания.

