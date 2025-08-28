Посол Израиля в США по CNN: "Если бы мы делали в Газе то, в чем нас обвиняют, мой сын был бы жив"

Посол Израиля в США Иехиэль Лейтер в интервью журналисту телеканала CNN Джейку Тапперу сказал, что его сын Моше, возможно, не погиб бы в Газе, если бы ЦАХАЛ действовал так, как ему это приписывают международные СМИ и ХАМАС.

Иехиэль Лейтер, отвечая на вопрос о том, почему затянулась операция в Газе, сказал: "Думаете, государство, которое было способно взять под контроль воздушное пространство Ирана за 72 часа, не могло бы закончить войну быстрее? Конечно могло бы, но мы принимаем меры предосторожности, чтобы не погибли невиновные".

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ столкнулся с сотнями километров туннелей террористов на плотно населенной территории, противостоит ХАМАСу, который посол назвал "дьявольской организацией, использующей гражданских лиц в качестве живого щита, и проповедующей культ смерти".

Иехиэль Лейтер добавил: "Мой сын погиб потому, что мы не убиваем невиновных. Он вошел пешком в Газу, ведя за собой своих товарищей, и погиб в самом начале войны в засаде ХАМАСа. Если бы мы делали в Газе то, в чем нас обвиняют, мой сын, возможно, был бы сегодня жив".

Говоря о протестах в Израиле с призывом закончить войну, посол отметил: "Протесты, которые показывают в СМИ, – это только половина картины. Вторая половина – это семьи солдат, которые требуют от премьер-министра разгромить ХАМАС, чтобы не допустить повторения 7 октября".

Командир 697 батальона 551 дивизии ЦАХАЛ майор Моше-Едидья Лейтер погиб 11 ноября 2023 года, выполняя боевое задание на севере сектора Газы. Он был руководителем программы "Кодкод" по подготовке ультраортодоксов к службе в элитном подразделении ЦАХАЛ "8200".

Благодаря усилиям Моше Лейтера, жителя Эйн Цурим, сотни выпускников ешив прошли курсы обучения программированию, после которых они были призваны в армию. В эти дни очередная группа из 300 человек начнет обучение в рамках программы "Кодкод", которую курировал погибший офицер.

По словам знакомых Лейтера, программа "Кодкод" была его детищем: "Моше искренне хотел помочь молодым людям из ультраортодоксального сектора интегрироваться на военной службе, а затем – в IT-сфере. Мы потеряли не только бойца, но и уникального человека".