Канцлер ФРГ Мерц: "Встречи Путина с Зеленским не будет"

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится – несмотря на договоренности между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции Мерца с президентом Франции Макроном.

О предстоящем российско-украинском саммите Трамп заявил после отдельных встреч с Путиным и Зеленским. В качестве возможной даты его проведения называлось 22 августа, а в качестве места проведения – Женева и Будапешт. Путин предложил встретиться в Москве, а Зеленский говорил, что, помимо Швейцарии, для него приемлемы Австрия и Турция.

Однако уже 20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что официальная Москва считает переговоры на высшем уровне преждевременными.

"Мы готовы к любым форматам, но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать", – заявил чиновник.

Добавим, что в ночь на 28 августа Россия нанесла удар по Киеву, применив ракеты и беспилотники. Жертвами удара стали по меньшей мере 14 человек, в том числе трое детей, еще десять человек считаются пропавшими без вести. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал удары "успешными".