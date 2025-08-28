Израильские СМИ: на Крите демонстранты атаковали пассажиров израильского круизного лайнера

Согласно сообщениям в израильских СМИ, круизный лайнер Crown Iris, на борту которого находятся 1600 пассажиров, должен был сделать остановку на острове Миконос, но из-за погодных условий капитан судна решил изменить маршрут и зайти в порт Ираклиона на Крите.

Сайт 0404.co.il пишет, что израильтян, сошедших на берег, атаковали протестующие. Они бросали в них камни, а на нескольких пассажиров набросились с кулаками. Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили территорию порта. Издание пишет, что большинство пассажиров побоялись сходить на берег.

О беспорядках в порту Ираклиона пишет также издание Times of Israel. Один из пассажиров лайнера рассказал журналистам, что в порту происходили столкновения между полицией, которая пыталась обеспечить безопасный проход израильским туристам, и пропалестинскими демонстрантами. По словам мужчины, более десятка демонстрантов нападали на полицейских и те были вынуждены вызвать подкрепления, израильтянам посоветовали вернуться на судно.

Отметим, что критские издания пишут об акции протеста против войны в Газе, которая прошла возле порта Ираклиона, но утверждают, что не было зарегистрировано никаких чрезвычайных происшествий, поскольку полиция до прибытия израильского судна блокировала порт, не пуская посторонних на его территорию. По данным IraklioNews, когда судно пришвартовалось к пирсу, демонстранты, находившиеся на холме напротив причала, развернули палестинские флаги и поджигали дымовые шашки.

Издание Neakriti.gr утверждает, что израильских пассажиров вывезли на туристических автобусах в центр города. При этом издание упоминает, что в центре Ираклиона и в районе пляжа произошли столкновения между полицией и демонстрантами в непосредственной близости от израильских туристов.

Греческое издание EPT также пишет о массовых акциях протеста, отмечая, что они "прошли мирно", а туристов вывезли на автобусах к месту археологических раскопок Кносского дворца.