Лавров: "Израильская агрессия против Ирана стала беспрецедентной"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года обвинил руководство Украины и европейских стран в отказе от конструктивных переговоров и попытке изменить ситуацию на фронте. "После смены администрации США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией", – заявил чиновник.

Он вновь заявил: в случае направления в Украину европейских воинских контингентов они станут законной целью. "Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно. Но если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным. Об этом неоднократно публично говорил Президент России Путин", – заявил министр.

Коснулся он и ситуации на Ближнем Востоке: "Мы стали свидетелями, по сути, беспрецедентных событий: прямой агрессии Израиля против Ирана с подключением США, которые нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам иранской ядерной программы, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Россия однозначно осудила эти действия, не имеющие ничего общего с международной законностью и общепринятой моралью. Заявления израильских официальных лиц о готовности и в будущем прибегнуть к силовым методам в отношении Тегерана не могут не вызывать беспокойства".

Положение в Газы Лавров назвал шатким. "Нестабильность происходящего "на земле" омрачается неопределенностью относительно дальнейших шагов по реализации мирных договоренностей. Как добиться разоружения ХАМАС? Кто войдет в состав международных стабилизационных сил и когда они будут развернуты? Будут ли выведены израильские войска, если да, то когда? Это только часть вопросов, на которые пока ни у кого нет ответов", – подчеркнул он.

Лавров также заявил: "Российская сторона признает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме. Исходим из того, что тайваньская проблема – внутреннее дело КНР. Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".