Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 30 из 48 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 25 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 48 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 30 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось. Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА в девяти локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской и Херсонской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 25 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Самарской, Белгородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.