Трамп: к берегам Ирана направляется флот США, "надеюсь, они заключат сделку"

Президент США Дональд Трамп заявил в выступлении в штате Айова, что "сейчас флот идет в сторону Ирана... Я надеюсь, что они заключат сделку. Они должны были сделать это в прошлый раз".

Ранее Трамп уже говорил о переброске к региону "масштабной армады" американских военно-морских сил, в том числе авианосной ударной группы Abraham Lincoln и сопровождающих кораблей, подчеркивая, что предпочел бы избежать военного сценария, но намерен усиливать давление на Иран.

На фоне роста напряженности Центральное командование США (CENTCOM) и Центральное командование ВВС США (AFCENT) объявили о многодневных учениях готовности в зоне ответственности командования, цель которых – отработка рассредоточения сил и "гибкого реагирования" в регионе.