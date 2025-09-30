x
30 сентября 2025
30 сентября 2025
30 сентября 2025
последняя новость: 14:55
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

США депортируют в Иран сотни нелегалов

США
Иран
Нелегалы
время публикации: 30 сентября 2025 г., 14:06
США депортируют в Иран сотни нелегалов
Anna Moneymaker/Pool Photo via AP

США намерены депортировать в Иран около 400 граждан Исламской республики, въехавших в страну нелегально. Об этом рассказал политический директор иранского министерства иностранных дел Хосейн Нушабади.

По его словам, депортация – часть политики администрации президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией. "На первом этапе они решили депортировать 120 иранских нелегалов, большинство из которых проникли в США через Мексику", – сообщил он.

Депортация, о которой первой сообщила газета The New York Times, стала результатом продолжавшихся несколько месяцев переговоров между США и Ираном и является примером редкого взаимодействия двух стран.

Мир
