США депортируют в Иран сотни нелегалов

США намерены депортировать в Иран около 400 граждан Исламской республики, въехавших в страну нелегально. Об этом рассказал политический директор иранского министерства иностранных дел Хосейн Нушабади.

По его словам, депортация – часть политики администрации президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией. "На первом этапе они решили депортировать 120 иранских нелегалов, большинство из которых проникли в США через Мексику", – сообщил он.

Депортация, о которой первой сообщила газета The New York Times, стала результатом продолжавшихся несколько месяцев переговоров между США и Ираном и является примером редкого взаимодействия двух стран.