Глава "Росатома" прокомментировал удар по территории иранской АЭС "Бушер"

В субботу, 28 марта, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что "новый удар по площадке действующего блока №1 иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности".

Он подчеркнул, что боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, пишет РИА Новости.

"Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".

В ночь на 28 марта организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что Израиль или США в третий раз с 28 февраля нанесли удар по территории иранской АЭС "Бушер", станция не получила повреждений.

Израиль и США не подтверждали нанесение ударов по целям в районе Бушерской АЭС.