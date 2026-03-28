Глава "Росатома" прокомментировал удар по территории иранской АЭС "Бушер"

время публикации: 28 марта 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 16:14
В субботу, 28 марта, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что "новый удар по площадке действующего блока №1 иранской АЭС "Бушер" создал непосредственную угрозу ядерной безопасности".

Он подчеркнул, что боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, пишет РИА Новости.

"Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".

В ночь на 28 марта организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что Израиль или США в третий раз с 28 февраля нанесли удар по территории иранской АЭС "Бушер", станция не получила повреждений.

Израиль и США не подтверждали нанесение ударов по целям в районе Бушерской АЭС.

