Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1494-й день войны

Минобороны РФ 28 марта 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Малая Корчаковка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Покаляное и Верхняя Писаревка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 складов материальных средств. Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освобожден населенный пункт Брусовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яцковка, Старый Караван, Святогорск, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Боровая и Шийковка Харьковской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ижевка, Куртовка, Алексеево-Дружковка, Константиновка, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Ильиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Новопавловка, Гришино, Белицкое, Приют, Торское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Копани, Воздвижевка, Долинка, Новоселовка, Любицкое и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Преображенка, Орехов и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, 14 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три склада материальных средств и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 128 748 беспилотных летательных аппаратов, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 544 танка и другие боевые бронированные машины,1 694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 134 орудия полевой артиллерии и миномета, 58 017 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 203300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).