Мир

Помощник Мэттью Перри приговорен к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера от передозировки

Судебные решения
США
Актеры
время публикации: 28 мая 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 13:40
Кеннет Ивамаса
AP Photo/Jae C. Hong

Кеннет Ивамаса, сожитель и помощник звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, был приговорен к 41 месяцу тюрьмы по делу о смерти актера от передозировки кетамина. Решение суда подвело итог многолетнему расследованию обстоятельств гибели Перри, сообщает BBC. По версии прокуратуры, 60-летний Ивамаса вместе с двумя врачами организовал поставки кетамина актеру на сумму свыше 50 тысяч долларов за несколько недель до его смерти. Несмотря на отсутствие медицинского образования, он лично делал Перри инъекции препарата.

Мэттью Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. Экспертиза установила, что причиной смерти стало острое воздействие кетамина, а утопление стало сопутствующим фактором. В августе 2024 года Ивамаса признал вину по обвинению в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшем смерть человека. Помимо тюремного срока, суд назначил ему два года условного освобождения под надзором и штраф в размере 10 тысяч долларов. В тюрьму он должен прибыть 17 июля.

Во время заседания судья Шерилин Пис Гарнетт подчеркнула, что Ивамаса хорошо знал о многолетней борьбе Перри с наркотической зависимостью, однако продолжал покупать и вводить ему препарат, в том числе в день смерти актера. Также суд указал на попытки скрыть доказательства и ложные показания полиции после трагедии. В суде Ивамаса принес извинения семье Перри, заявив, что сожалеет о своих действиях и будет помнить об этом всю жизнь.

Родственники актера направили судье письма перед вынесением приговора. Сестра Перри Кейтлин Моррисон заявила, что не испытывает сочувствия к Ивамасе, обвинив его в том, что он оставил уязвимого человека в опасной ситуации. Мать актера Сюзанна Моррисон подчеркнула, что главной задачей помощника было защищать Перри и помогать ему избегать наркотиков, однако вместо этого он способствовал их употреблению. Адвокат Ивамасы Алан Эйснер, напротив, утверждал, что его клиент действовал по просьбе самого Перри и не смог отказать работодателю, хотя, по его словам, должен был это сделать.

