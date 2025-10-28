Крушение самолета в Кении, 12 погибших

12 человек погибли на юге Кении при крушении легкомоторного самолета с иностранными туристами. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны. Туристы направлялись в заповедник Масаи-Мара.

На место прибыли спасатели, однако найти выживших им не удалось. Начато расследование, призванное установить причины аварии. Имена и национальная принадлежность погибших на данном этапе не сообщаются.

В августе 2025 года в окрестностях Найроби разбился легкий самолет, принадлежащий гуманитарной организации Amref. Тогда погибли шесть человек, двое выжили, но получили травмы.