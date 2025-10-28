Певица Наоко оштрафована за дискредитацию армии, ее оставили под арестом

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30000 рублей 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко. Основанием для этого стало исполнение песни Монеточки "Ты солдат", признанное дискредитацией российской армии.

Логинова, отбывшая 13 суток административного ареста, должна была выйти на свободу 27 октября. Однако на выходе из спецприемника она была задержана "для проведения процессуальных действий". В отделение полиции певице пришлось вызвать "Скорую помощь".

Как сообщается, прибывшие на процесс поклонники встретили Наоко аплодисментами. Ее адвокат на заседании суда отметила, что в песне "Ты солдат" не упоминаются ни Россия, ни российская армия.

Напомним, что основанием для административного ареста стало обвинение в организации массового скопления людей – концерт ее группы Stoptime у входа в метро "Площадь восстания" собрал около 70 человек. Власти квалифицировали это как организацию массового скопления людей, повлекшую нарушение общественного порядка.

Были Отправлены под административный арест и музыканты ее группы Владислав Леонтьев и Александр Орлов, которые добровольно явились на допрос в полицию.

Дело 18-летней студентки ведет Главное управление по противодействию экстремизму МВД России – Центр "Э". Логинова также подозревается в публичной дискредитации вооруженных сил, что наказывается в России лишением свободы сроком до семи лет.