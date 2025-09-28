Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1313-й день войны

Минобороны РФ 28 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 28 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 50 ракет (включая два "Кинжала" и две "Бандероли") и 593 БПЛА (в основном "Шахеды"). Украинские ПВО заявляют о перехвате 566 БПЛА, 45 ракет (включая "Бандероли", Х-101 и "Калибр"). "Кинжалы" перехватить не удалось. Зафиксированы попадания пяти ракет и 31 ударного БПЛА в 16 локациях, а также падения фрагментов в 25 локациях. Причинен значительный ущерб. В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА разрушено пятиэтажное здание. Попадание в институт кардиологии в Киеве. В Борщаговке, в Святошинском районе разрушены здания. В Киеве не менее четырех погибших и 14 пострадавших. В Фастове (Киевская область) загорелась пекарня, пятеро сотрудников получили ранения. В Запорожье возник пожар в многоэтажке, повреждены школа и производственные объекты, есть пострадавшие.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух штурмовых и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Варачино, Кондратовка, Иволжанское, Степное и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжелой механизированной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Вильча, Бологовка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Московка, Новосергеевка, Петровка Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Бересток, Северск, Славянск, Алексеево-Дружковка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Торское, Приют, Гришино, Белицкое, Родинское, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Филия и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 505 военнослужащих, танк, три пикапа и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 305 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Львово Херсонской области. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87130 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25273 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30010 орудий полевой артиллерии и минометов, 42797 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).