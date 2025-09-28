x
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 45 из 50 ракет, 566 из 593 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 41 беспилотник

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 28 сентября 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 11:58
Генштаб ВСУ: перехвачены 45 из 50 ракет, 566 из 593 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 41 беспилотник
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 28 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 50 ракет (включая два "Кинжала" и две "Бандероли") и 593 БПЛА (в основном "Шахеды").

Украинские ПВО заявляют о перехвате 566 БПЛА, 45 ракет (включая "Бандероли", Х-101 и "Калибр"). "Кинжалы" перехватить не удалось.

Зафиксированы попадания пяти ракет и 31 ударного БПЛА в 16 локациях, а также падения фрагментов в 25 локациях. Причинен значительный ущерб.

В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА разрушено пятиэтажное здание. Попадание в институт кардиологии в Киеве. В Борщаговке, в Святошинском районе разрушены здания. В Киеве не менее четырех погибших и 14 пострадавших. В Фастове (Киевская область) загорелась пекарня, пятеро сотрудников получили ранения. В Запорожье возник пожар в многоэтажке, повреждены школа и производственные объекты. Предварительно не менее пяти пострадавших.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 28 сентября на территории Российской Федерации был перехвачен 41 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Новгородской и Самарской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

