Армия РФ атаковала Украину, пострадавшие в Киеве и Запорожье
время публикации: 28 сентября 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 07:32
В ночь на 28 сентября армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине, в том числе по Киеву и Запорожью. Применялись крылатые ракеты и ударные беспилотники Shahed/"Герань".
В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА разрушено пятиэтажное здание, не менее пяти пострадавших. В Фастове (Киевская область) загорелась пекарня, пятеро сотрудников получили ранения.
В Запорожье возник пожар в многоэтажке, повреждены школа и производственные объекты. Предварительно не менее пяти пострадавших.
На фоне российского удара по Украине Польша вновь поднимала истребители и закрывала участки воздушного пространства над Люблином и Жешувом "из соображений безопасности".
Информация уточняется.
