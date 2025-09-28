x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 07:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 07:54
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ атаковала Украину, пострадавшие в Киеве и Запорожье

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 28 сентября 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 07:32
Армия РФ атаковала Украину, пострадавшие в Киеве и Запорожье
ГСЧС по Киеву

В ночь на 28 сентября армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине, в том числе по Киеву и Запорожью. Применялись крылатые ракеты и ударные беспилотники Shahed/"Герань".

В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА разрушено пятиэтажное здание, не менее пяти пострадавших. В Фастове (Киевская область) загорелась пекарня, пятеро сотрудников получили ранения.

В Запорожье возник пожар в многоэтажке, повреждены школа и производственные объекты. Предварительно не менее пяти пострадавших.

На фоне российского удара по Украине Польша вновь поднимала истребители и закрывала участки воздушного пространства над Люблином и Жешувом "из соображений безопасности".

Информация уточняется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1313-й день войны