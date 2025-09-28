Армия РФ атаковала Украину, пострадавшие в Киеве и Запорожье

В ночь на 28 сентября армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине, в том числе по Киеву и Запорожью. Применялись крылатые ракеты и ударные беспилотники Shahed/"Герань".

В Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА разрушено пятиэтажное здание, не менее пяти пострадавших. В Фастове (Киевская область) загорелась пекарня, пятеро сотрудников получили ранения.

В Запорожье возник пожар в многоэтажке, повреждены школа и производственные объекты. Предварительно не менее пяти пострадавших.

На фоне российского удара по Украине Польша вновь поднимала истребители и закрывала участки воздушного пространства над Люблином и Жешувом "из соображений безопасности".

Информация уточняется.