Предъявлены обвинения стрелку из Северной Каролины: трое убитых, восемь раненых

В Северной Каролине предъявлены обвинения подозреваемому в совершении массового обстрела возле рыбного ресторана American Fish Company в Саутпорте, неподалеку от стоянки яхт. В результате этого преступления три человека были убиты, еще восемь получили огнестрельные ранения.

Стрелок прибыл на лодке по реке Кейп-Фир, примерно в 21:30 по местному времени он подошел к причалу ресторана и открыл огонь по толпе. После этого он скрылся на своей лодке в направлении Оук-Айленда, сообщает USA Today.

Уже через полчаса он был арестован: подозреваемый, подходящий под описание стрелка, вытаскивал свою лодку из воды примерно в 12 милях от места преступления. Опубликовано имя задержанного: это 40-летний Найджел Макс Эдж. Ему предъявлены обвинения в предумышленном убийстве троих человек и в покушении на убийство. Суд оставил его под стражей без права освобождения под залог.

Мотивы преступника в настоящий момент не сообщаются.