Трамп: "У нас есть реальный шанс на что-то грандиозное на Ближнем Востоке"
время публикации: 28 сентября 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 17:01
Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, посвященный ситуации на Ближнем Востоке.
"У нас есть реальный шанс на что-то грандиозное на Ближнем Востоке. Все готовы к чему-то особенному, впервые в истории. Мы этого добьемся", – написал президент.
Отметим, что на понедельник, 29 сентября, запланирована встреча Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
