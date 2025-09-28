Трамп: "У нас есть реальный шанс на что-то грандиозное на Ближнем Востоке"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, посвященный ситуации на Ближнем Востоке.

"У нас есть реальный шанс на что-то грандиозное на Ближнем Востоке. Все готовы к чему-то особенному, впервые в истории. Мы этого добьемся", – написал президент.

Отметим, что на понедельник, 29 сентября, запланирована встреча Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.