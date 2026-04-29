Скончалась бывшая узница Аушвица Эдит Эгер – автор книг "Выбор" и "Дар"

В американском Сан-Диего 27 апреля на 99-м году жизни скончалась Эдит Эва Эгер – бывшая узница лагеря смерти Аушвиц, ставшая писателем и клиническим психологом, специалистом по посттравматическому стрессовому расстройству.

Эдит Эва Элефант родилась в 1927 году в чехословацком Кошице, в еврейской семье. Увлекалась балетом и гимнастикой. В 1938 году город был оккупирован Венгрией, а в 1944 году семью отправили в Аушвиц. Ее родители погибли, а ей удалось выжить, станцевав перед доктором Йозефом Менгеле.

Она пережила несколько маршей смерти и была освобождена американскими солдатами, нашедшими ее под грудой тел. Она вернулась на родину, но в 1949 году, после того, как к власти в Чехословакии пришли коммунисты, Эдит с мужем удалось перебраться в США.

Освободиться от чувства вины ей удалось благодаря легендарному психологу Виктору Франклу, также уцелевшему во время Холокоста. Они подружились, борьба с травмой стала и ее специализацией. Эгер опубликовала несколько книг, в том числе "Дар" и "Выбор", где рассказала о пережитом.

"Мы можем сами выбрать, как жить. Исцелить можно только то, что чувствуешь. Прошлое не изменишь, но мы можем использовать настоящее, чтобы сделать мир лучше. Есть жизнь, которую я могу изменить", – говорила она.