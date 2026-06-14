Чемпионат мира по футболу. В матче против сборной Турции Патрик Бич совершил 8 сэйвов

Австралийцы сенсационно победили сборную Турции 2:0, считавшуюся явным фаворитом матча.

Очень надежно сыграл голкипер "соккеруз" Патрик Бич (Мельбурн Сити).

Он совершил 8 сэйвов и стал вторым вратарем, совершившим не менее 8 сэйвов в одном матче одного из трех последних чемпионатов мира.

В 2018 году мексиканец Гильермо Очоа совершил 9 сэйвов в матче против сборной Германии.