Чемпионат мира по футболу. В матче против сборной Турции Патрик Бич совершил 8 сэйвов
время публикации: 14 июня 2026 г., 09:42 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 09:42
Австралийцы сенсационно победили сборную Турции 2:0, считавшуюся явным фаворитом матча.
Очень надежно сыграл голкипер "соккеруз" Патрик Бич (Мельбурн Сити).
Он совершил 8 сэйвов и стал вторым вратарем, совершившим не менее 8 сэйвов в одном матче одного из трех последних чемпионатов мира.
В 2018 году мексиканец Гильермо Очоа совершил 9 сэйвов в матче против сборной Германии.
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