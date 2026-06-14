Трамп продавливает сделку с Ираном на свой день рождения, Иран сопротивляется

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр выступающего в качестве посредника на переговорах Вашингтона и Тегерана Пакистана Шахбаз Шариф сообщают о практическом завершении подготовки соглашения о продлении действующего режима прекращения огня и подписания "меморандума о взаимопонимании", включающего полное открытие Ормузского пролива.

Для Дональда Трампа дата подписания соглашения важна: 14 июня президент США отмечает свой 80-й день рождения, а подобно своему "другу и коллеге" Владимиру Путину, Трамп склонен к тщеславному празднованию дат.

По словам представителей администрации Трампа, соглашение должно продлить режим прекращения огня на 60 дней. В течение этого периода Иран должен будет открыть Ормузский пролив для международного судоходства и начать сотрудничество с США по вопросу ликвидации материалов, которые могут использоваться для создания ядерного оружия.

В обмен Тегеран рассчитывает на постепенное снятие санкций и американской морской блокады, а также на доступ к миллиардам долларов замороженных активов. Однако получение этих льгот будет зависеть от выполнения ряда условий, которые предстоит согласовать на последующих переговорах.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что настроен "оптимистично" относительно перспектив соглашения, однако его описание условий отличается от американской версии. В частности, он подчеркнул, что Иран не намерен вводить пошлины для судов, проходящих через Ормузский пролив, хотя не исключил появления неких "сервисных сборов". По его словам, сам документ может занять всего две страницы и первоначально будет подписан в электронном виде.

Аракчи также сообщил, что соглашение содержит обязательство США не наносить удары по Ирану в будущем – требование, на котором Тегеран настаивал на протяжении многих лет. Оофициальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание соглашения в воскресенье не состоится, хотя не исключил, что это может произойти в ближайшие дни. Он подчеркнул существование существенных разногласий.

Иран продолжает настаивать на требованиях, которые невыполнимы для США и крайне проблематичны для Израиля – а именно, на полном исключении из переговоров вопроса о ракетной программе Тегерана и о поддержке иранским режимом террористических прокси в регионе.

Как отмечает The Washington Post, близкие к Корпусу стражей исламской революции СМИ раскритиковали "необычную настойчивость" Трампа Трампа в вопросе подписания соглашения именно 14 июня. В публикациях отмечается, что эта дата совпадает с днем рождения американского президента, и высказывается предположение, что он стремится добиться символической политической победы.

Израиль в переговорах не участвует ни прямо, ни косвенно – при этом Иран продавливает распространение соглашения о прекращении огня на Ливан и настаивает на полном выводе израильских войск из Ливана. Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу назначил на вечер воскресенья заседание кабинета по вопросам внешней политики и безопасности, которое будет посвящено возможному соглашению США и Ирана.