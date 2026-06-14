Израильские кикбоксеры завоевали 16 медалей в Польше

В Кельце, Польша проходит турнир Polish Kickboxing Cup. Турнир проводится в разных возрастных категориях.

Израильтянин Фирас Йосеф стал победителем в весовой категории до 67 кг.

Шалев Разилов победил в весовой категории до 60 кг.

Лиам Авиталь победил в категории до 63.5 кг.

Йонатан Робинов победил в категории до 54 кг.

Рон Бен Кики стал победителем в весовой категории до 71 кг (К1)

Денис Серебряников стал победителем в весовой категории до 65 кг (К).

Юлия Сачков победила в весовой категории до 52 кг.

Зоар Хают завоевал золотую медаль.

Марк Жданов стал победителем в весовой категории до 57 кг.

Адам Брик завоевал серебряную медаль в категории до 71 кг.

Рон Семай завоевал серебряную медаль в категории до 57 кг.

В весовой категории до 63.5 кг (К1) Рам Чарны завоевал серебряную медаль, Ариэль Зусман - бронзовую.

Даниэль Беллильчи завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг (К1).