Израильские кикбоксеры завоевали 16 медалей в Польше
В Кельце, Польша проходит турнир Polish Kickboxing Cup. Турнир проводится в разных возрастных категориях.
Израильтянин Фирас Йосеф стал победителем в весовой категории до 67 кг.
Шалев Разилов победил в весовой категории до 60 кг.
Лиам Авиталь победил в категории до 63.5 кг.
Йонатан Робинов победил в категории до 54 кг.
Рон Бен Кики стал победителем в весовой категории до 71 кг (К1)
Денис Серебряников стал победителем в весовой категории до 65 кг (К).
Юлия Сачков победила в весовой категории до 52 кг.
Зоар Хают завоевал золотую медаль.
Марк Жданов стал победителем в весовой категории до 57 кг.
Адам Брик завоевал серебряную медаль в категории до 71 кг.
Рон Семай завоевал серебряную медаль в категории до 57 кг.
В весовой категории до 63.5 кг (К1) Рам Чарны завоевал серебряную медаль, Ариэль Зусман - бронзовую.
Даниэль Беллильчи завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг (К1).