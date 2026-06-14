Сенсация чемпионата мира. Австралийцы победили сборную Турции

В Ванкувере состоялся матч группы D. Австралийцы сенсационно победили сборную Турции 2:0.

В первом тайме турки владели преимуществом, но с реализацией моментов были большие проблемы.

А австралийцы выжали максимум и сумели выйти вперед. "Соккеруз" использовали плотную оборонительную схему 5-4-1.

На 27-й минуте Арда Гюлер вышел на ударную позицию, но пробил точно во вратаря.

А в ответной атаке австралийцы забили. Нестори Иранкунда (Уотфорд) промчался по флангу, обыграл защитника, сместился в центр и слинии штрафной нанес удар в нижний угол 1:0.

На 30-й минут е Бардакджи метров с 25 пробил. мяч от руки вратаря отскочил в штангу ворот австралийцев.

На 54-й минуте "соккеруз" подали угловой. Суттар пробил головой. Голкипер выручил.

На 57-й минуте Гюлер опасно исполнил штрафной. Бич мяч парировал.

На 72-й минуте Чалханоглу делает пас в штрафную. Челик бьет с острого угла. Бич выручил.

На 75-й минуте защитники сборной Турции сыграли неудачно. Коннор Меткалф (Санкт-Паули, Гамбург) перехватил мяч и с линии штрафной нанес точный удар 2:0.

На 78-й минуте Демираль сбросил мяч на линию вратарской. Актюркоглу пробил точно во вратаря.