Сенсация чемпионата мира. Австралийцы победили сборную Турции
В Ванкувере состоялся матч группы D. Австралийцы сенсационно победили сборную Турции 2:0.
В первом тайме турки владели преимуществом, но с реализацией моментов были большие проблемы.
А австралийцы выжали максимум и сумели выйти вперед. "Соккеруз" использовали плотную оборонительную схему 5-4-1.
На 27-й минуте Арда Гюлер вышел на ударную позицию, но пробил точно во вратаря.
А в ответной атаке австралийцы забили. Нестори Иранкунда (Уотфорд) промчался по флангу, обыграл защитника, сместился в центр и слинии штрафной нанес удар в нижний угол 1:0.
На 30-й минут е Бардакджи метров с 25 пробил. мяч от руки вратаря отскочил в штангу ворот австралийцев.
На 54-й минуте "соккеруз" подали угловой. Суттар пробил головой. Голкипер выручил.
На 57-й минуте Гюлер опасно исполнил штрафной. Бич мяч парировал.
На 72-й минуте Чалханоглу делает пас в штрафную. Челик бьет с острого угла. Бич выручил.
На 75-й минуте защитники сборной Турции сыграли неудачно. Коннор Меткалф (Санкт-Паули, Гамбург) перехватил мяч и с линии штрафной нанес точный удар 2:0.
На 78-й минуте Демираль сбросил мяч на линию вратарской. Актюркоглу пробил точно во вратаря.