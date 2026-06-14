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Мир

В горах штата Вашингтон разбился истребитель ВВС США, пилот катапультировался

Авиакатастрофа
Авиакатастрофа в Вашингтоне
время публикации: 14 июня 2026 г., 07:21 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 07:29
В горах штата Вашингтон разбился истребитель ВВС США, пилот катапультировался
Senior Airman Elora J. Martinez/U.S. Air Force via AP, File

Военный истребитель F/A-18 Hornet разбился во время планового учебного полета в гористой местности в штате Вашингтон. Пилот успел безопасно катапультироваться, он был обнаружен сотрудниками местных правоохранительных органов с легкими травмами.

Как сообщает AOL, истребитель базировалсяя на авиабазе морской пехоты "Мирамар" в Калифорнии, он выполнял плановый учебный полет в районе озера Римрок в штате Вашингтон.

В результате падения самолета начался лесной пожар, который удалось быстро погасить.

Пилот был госпитализирован после аварии, произошедшей в районе озера Римрок, сообщили в пожарной службе Нейчеса. Сотрудник шерифского управления округа Якима, патрулировавший горный перевал, первым вышел на связь с пилотом после катастрофы.

Причины крушения расследуются, расследование может занять несколько месяцев.

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