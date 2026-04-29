Бывший директор ФБР Джеймс Коми обвинен в угрозах в адрес Дональда Трампа

Бывший директор ФБР Джеймс Коми отверг обвинения в угрозе жизни президента США Дональда Трампа и заявил в опубликованном видео: "Я невиновен и по-прежнему не боюсь".

Минюст США предъявил Коми обвинения по двум статьям – угроза президенту и передача такой угрозы через соцсети.

Дело связано с публикацией в Instagram в мае 2025 года фотографии ракушек, сложенных в числа "86 47". В американском сленге "86" может означать "убрать" или "избавиться", а Трамп является 47-м президентом США. Сторонники Трампа сочли пост завуалированным призывом к насилию. Коми тогда удалил публикацию и заявил, что воспринимал ее как политический комментарий и не призывал к причинению вреда президенту.

По данным WSJ, дело возбуждено в федеральном суде Северной Каролины. Защита Коми называет обвинения политически мотивированными и намерена оспаривать их в суде.