В США суд отклонил обвинения, выдвинутые против генпрокурора штата Нью-Йорк и бывшего главы ФБР

Федеральный суд США отклонил уголовные обвинения, выдвинутые против бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, постановив, что у выдвинувшего их прокурора не было необходимых полномочий.

Окружной федеральный судья Кэмерон Макгоуэн Карри признал незаконным назначение Линдси Халлиган временным прокурором восточного округа Вирджинии. Халлиган в прошлом была адвокатом Дональда Трампа и не имеет опыта работы в федеральной прокуратуре.

Она была назначена по новый пост в сентябре, после того, как ее предшественник Эрик Зиберт отказался представлять обвинение, сочтя, что оно лишено доказательной базы. Зиберт был отстранен, и президент США приказал генеральному прокурору Пэм Бонди назначить свою приближенную.

При этом судья подчеркнул: его решение принято "без предвзятости". Это дает министерству юстиции право вновь обратиться в суд, если дело будет представлять другой прокурор. Тем не менее постановление стало ударом по попыткам Трампа использовать юридическую систему для преследования своих оппонентов.

Напомним, что Коми признал себя невиновным по обвинениям в даче ложных показаний Конгрессу и воспрепятствованию проведению разбирательства. Джеймс заявила, что невиновна в банковском мошенничестве и даже ложного свидетельства финансовой организации.