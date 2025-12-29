x
29 декабря 2025
Мир

В Японии погиб пятилетний мальчик – его рука попала в механизм подъемника

Япония
время публикации: 29 декабря 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 15:03
В Японии погиб пятилетний мальчик – его рука попала в механизм подъемника
AP Photo/Lee Jin-man

Пятилетний Хината Гото погиб на горнолыжном курорте в Японии после того, как его рука попала в механизм подъемника. Ребенок споткнулся перед тем, как сойти с движущейся дорожки, которая не была оборудована перилами.

Чтобы освободить мальчика, спасателям пришлось разобрать часть механизма. На это потребовалось 40 минут. К тому времени Хината потерял сознание. Его доставили в больницу, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Подъемник был оснащен механизмом безопасности, останавливающим его в подобных случаях, но тот не сработал. Дорожка перестала двигаться, только когда мать ребенка нажала на кнопку экстренной остановки. При этом во время проведенной в тот же день плановой проверки механизм работал.

Полиция начала расследование по подозрению в халатности как производителей устройства, так и сотрудников курорта.

