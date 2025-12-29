Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1405-й день войны

Минобороны РФ 29 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Андреевка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Графское, Рубежное и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населенных пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину "Iveco" итальянского производства и бронетранспортер "Senator" канадского производства. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черевковка, Алексеево-Дружковка, Долгая Балка, Резниковка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль "Hummer" производства США, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гавриловка, Крутояровка, Новопавловка Днепропетровской области, Торецкое, Светлое, Гришино, Шевченко, Шиловка, Белицкое, Водянское, Доброполье и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 495 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Братское, Великомихайловка Днепропетровской области, Бойково, Терноватое и Зализничное Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер и 16 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105805 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26775 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50291 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).