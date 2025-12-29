Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 21 из 25 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 89 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 25 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 21 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 4 ударных БПЛА в 2 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 29 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 89 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской Новгородской Орловской Ростовской Смоленской областей, над территорией Адыгеи, над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.