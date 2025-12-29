x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 11:22
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава правительства Австралии назвал полномочия комиссии по расследованию теракта в Сиднее

Антисемитизм
Теракт
Австралия
время публикации: 29 декабря 2025 г., 11:22 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 11:34
Глава правительства Австралии назвал полномочия комиссии по расследованию теракта в Сиднее
Thomas Mukoya/Pool Photo via AP

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи рассказал о полномочиях комиссии по расследованию антисемитского теракта в Сиднее, унесшего жизни 15 человек. Независимое расследование возглавит Деннис Ричардсон, бывший глава ASIO (Australian Security Intelligence Organisation).

Комиссия проверит деятельность федеральных агентств, включая спецслужбы и полицию, и представит заключение об эффективности их работы накануне атаки. Речь идет о сборе и обмене информацией, правильности оценок ситуации и возможности дополнительных мер, которые могли бы предотвратить теракт.

Глава правительства подчеркнул, что все государственные службы обязаны оказать расследованию необходимую помощь. Комиссия будет иметь неограниченный доступ к документации. Отчет будет представлен и опубликован в апреле 2026 года.

"Две недели назад террористы-антисемиты попытались разорвать нашу страну на части, но наша страна сильнее, чем эти трусы. Они отправились на пляж Бондай, чтобы совершить массовое убийство австралийских евреев. Нашим ответом должно стать единство и решительность, а не раскол и промедление", – заявил он.

Именно последним Албанизи объяснил свое сопротивление созданию королевской комиссии по расследованию, к чему призывает оппозиция и представители семей погибших. По его мнению, ее работа займет слишком много времени. Власти также опасаются, что комиссия предоставит трибуну для продвижения антисемитизма, отмечает ABC.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 декабря 2025

Премьер Нового Южного Уэльса на исключил привлечения войск к обеспечению безопасности евреев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2025

Премьер-министр Австралии обвинил своих противников в политизации теракта в Сиднее
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 декабря 2025

Власти Австралии объявили о проверке полиции и спецслужб после антисемитского теракта