Глава правительства Австралии назвал полномочия комиссии по расследованию теракта в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи рассказал о полномочиях комиссии по расследованию антисемитского теракта в Сиднее, унесшего жизни 15 человек. Независимое расследование возглавит Деннис Ричардсон, бывший глава ASIO (Australian Security Intelligence Organisation).

Комиссия проверит деятельность федеральных агентств, включая спецслужбы и полицию, и представит заключение об эффективности их работы накануне атаки. Речь идет о сборе и обмене информацией, правильности оценок ситуации и возможности дополнительных мер, которые могли бы предотвратить теракт.

Глава правительства подчеркнул, что все государственные службы обязаны оказать расследованию необходимую помощь. Комиссия будет иметь неограниченный доступ к документации. Отчет будет представлен и опубликован в апреле 2026 года.

"Две недели назад террористы-антисемиты попытались разорвать нашу страну на части, но наша страна сильнее, чем эти трусы. Они отправились на пляж Бондай, чтобы совершить массовое убийство австралийских евреев. Нашим ответом должно стать единство и решительность, а не раскол и промедление", – заявил он.

Именно последним Албанизи объяснил свое сопротивление созданию королевской комиссии по расследованию, к чему призывает оппозиция и представители семей погибших. По его мнению, ее работа займет слишком много времени. Власти также опасаются, что комиссия предоставит трибуну для продвижения антисемитизма, отмечает ABC.