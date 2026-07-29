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Мир

Биньямин Нетаниягу встретился с министром обороны США Питом Хегсетом

США
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
Пентагон
время публикации: 29 июля 2026 г., 18:36 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 18:36
Биньямин Нетаниягу встретился с министром обороны США Питом Хегсетом
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Биньямин Нетаниягу встретился с министром обороны США Питом Хегсетом
Фото: Мааян Туаф, GPO.

В среду, 29 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром обороны США Питом Хегсетом. Встреча проходила в закрытом формате в президентском гостевом доме Бэр-Хаус.

Канцелярия премьер-министра и Пентагон пока не сообщили, какие вопросы обсуждались и были ли по итогам встречи достигнуты какие-либо договоренности.

Встреча состоялась в рамках визита Нетаниягу в США, во время которого он также провел переговоры с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Мир
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