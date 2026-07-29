В среду, 29 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром обороны США Питом Хегсетом. Встреча проходила в закрытом формате в президентском гостевом доме Бэр-Хаус.

Канцелярия премьер-министра и Пентагон пока не сообщили, какие вопросы обсуждались и были ли по итогам встречи достигнуты какие-либо договоренности.

Встреча состоялась в рамках визита Нетаниягу в США, во время которого он также провел переговоры с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.