Пресс-служба Нетаниягу опубликовала его фотографии с церемонии прощания с Линдси Грэмом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приняли участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, состоявшейся вчера в Вашингтоне, и отдали последнюю дань уважения американскому патриоту, большому другу и союзнику Государства Израиль, который внес огромный вклад в укрепление связей между двумя странами.

В рамках церемонии премьер-министр пообщался с лидерами государств, представителями администрации США и членами Конгресса.