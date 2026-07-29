Пресс-служба Нетаниягу опубликовала его фотографии с церемонии прощания с Линдси Грэмом
время публикации: 29 июля 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 16:31
Пресс-служба Нетаниягу опубликовала его фотографии с церемонии прощания с Линдси Грэмом
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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приняли участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, состоявшейся вчера в Вашингтоне, и отдали последнюю дань уважения американскому патриоту, большому другу и союзнику Государства Израиль, который внес огромный вклад в укрепление связей между двумя странами.
В рамках церемонии премьер-министр пообщался с лидерами государств, представителями администрации США и членами Конгресса.
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