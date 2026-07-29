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Мир

Главой алжирского парламента впервые избрана женщина

Алжир
время публикации: 29 июля 2026 г., 11:07 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 11:09
Главой алжирского парламента впервые избрана женщина
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Главой алжирского парламента впервые избрана женщина
AP Photo/Fateh Guidoum

Нижняя палата парламента Алжира избрала своим председателем представительницу провластного "Фронта национального освобождения" Халиду Буфедеш. Она стала первой женщиной на посту, занимающем четвертое место во властной иерархии Алжира.

ФНО занял первое место на прошедших в начале июля парламентских выборах, получив при этом 91 из 407 мест в парламенте. Явка составила всего 21% – это самый низкий показатель в истории страны. При этом женщин в палате всего 25 – 6% от общей численности депутатов.

Буфендеш по профессии врач-аллерголог. Она член центрального комитета "Фронта национального освобождения" и избрана в состав парламента впервые, ранее занимаясь вопросами местной политики.

Мир
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