Конституционный суд Польши запретил регистрацию заключенных за границей однополых браков

Конституционный суд Польши признал противоречащим основному закону страны решение министерства по делам дигитализации, разрешающее регистрировать в стране заключенные за границей однополые браки.

Согласно польским законам, брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной, а однополые пары не могут не только жениться, но и вступить в гражданский союз. До недавнего времени было запрещено и регистрировать их удостоверение о браке, выданные за границей.

Однако осенью 2025 года Суд Европейского Союза обязал все входящие в ЕС государства признать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза, даже если это не предусмотрено законами страны. Министерство по делам дигитализации установило формы, позволяющие делать это через интернет.

Однако оппозиционная партия "Право и справедливость" оспорило инициативу в Конституционном суде, который удовлетворил иск, постановив, что министерство превысило свои полномочия. Согласно вердикту, изменять юридическое определение брака может только парламент, а не то или иное министерство.

Добавим, что ранее парламент принял закон, разрешающий однополые гражданские союзы, однако президент Кароль Навроцкий, сторонник партии "Право и справедливость", отказался его подписывать, и он не вступил в силу.