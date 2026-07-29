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Мир

Конституционный суд Польши запретил регистрацию заключенных за границей однополых браков

Польша
ЛГБТ
время публикации: 29 июля 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 12:51
Конституционный суд Польши запретил регистрацию заключенных за границей однополых браков
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Конституционный суд Польши запретил регистрацию заключенных за границей однополых браков
Wikipedia.org. Фото: Adrian Grycuk

Конституционный суд Польши признал противоречащим основному закону страны решение министерства по делам дигитализации, разрешающее регистрировать в стране заключенные за границей однополые браки.

Согласно польским законам, брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной, а однополые пары не могут не только жениться, но и вступить в гражданский союз. До недавнего времени было запрещено и регистрировать их удостоверение о браке, выданные за границей.

Однако осенью 2025 года Суд Европейского Союза обязал все входящие в ЕС государства признать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза, даже если это не предусмотрено законами страны. Министерство по делам дигитализации установило формы, позволяющие делать это через интернет.

Однако оппозиционная партия "Право и справедливость" оспорило инициативу в Конституционном суде, который удовлетворил иск, постановив, что министерство превысило свои полномочия. Согласно вердикту, изменять юридическое определение брака может только парламент, а не то или иное министерство.

Добавим, что ранее парламент принял закон, разрешающий однополые гражданские союзы, однако президент Кароль Навроцкий, сторонник партии "Право и справедливость", отказался его подписывать, и он не вступил в силу.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 ноября 2025

Суд ЕС обязал все государства союза признать однополые браки