КНДР сообщила об испытаниях ракетного двигателя, позволяющего нанести удар по США

В КНДР состоялись испытания твердотопливного двигателя большой тяги для межконтинентальных баллистических ракет, который, как утверждает северокорейская сторона, позволяет поражать цели на территории США.

За ходом испытаний наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, речь идет о достижении, способствующем укреплению стратегического военного потенциала страны. Западные эксперты полагают, что новая силовая установка необходима для размещения на одном носители нескольких боеголовок.

Двигатель изготовлен из углеродного волокна. Официально сообщается, что максимальная тяга двигателя составляет 2500 килотонн, что превышает показатель в 1971 килотонну, зафиксированный во время аналогичных испытаний в сентябре 2025 года.