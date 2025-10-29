x
29 октября 2025
Мир

Германская "анти-Грета" попросила политическое убежище в США

США
Германия
время публикации: 29 октября 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 10:51
Германская "анти-Грета" попросила политическое убежище в США
Wikipedia.org. Фото: https://www.youtube.com/@unblogd

Германская правая активистка Наоми Зайбт, известная также как "анти-Грета", попросила политического убежища в США, заявив, что подвергается на родине преследованиям за свои взгляды. Об этом сообщает Fox News.

"В 2024 года я узнала, что за мной шпионят германские спецслужбы. Активисты "Антифа" угрожают меня убить. Я пошла в полицию, но мне сказали: пока меня не убили и не изнасиловали, они ничего не могут сделать. Так что, несмотря на угрозы, я не получаю защиты от властей ФРГ", – сообщила она.

25-летняя Зайбт – сторонница ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Она считает глобальное потепление выдумкой, резко критикует Грету Тунберг и заявляет, что ее поддерживает Илон Маск. Наоми утверждает, что возвращение в Германию представляет для нее угрозу

Мир
