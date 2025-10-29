В Австралии найдена мертвой пожилая участница круиза, забытая на острове

На острове Лизард на северо-востоке Австралии была найдена мертвой пожилая женщина, принимавшая участие в 60-дневном круизе вокруг Австралийского континента и по неустановленной на данный момент причине забытая на острове. Начато расследование.

Ее отсутствие было замечено через несколько часов после отплытия, о чем капитан сообщил властям штата Квинсленд. Тело нашли на следующий день. Полицейские ограничились сообщением, согласно которому смерть наступила внезапно и при обстоятельствах, не вызывающих подозрений.

Корабль Coral Adventurer может брать на борт 120 пассажиров и 46 членов экипажа. Он принадлежит компании Coral Expeditions, обладающей 40-летним опытом проведения круизов. Стоимость 60-дневного путешествия составляет 80000 австралийских долларов – 50000 долларов США.

Остров Лизард, открытый капитаном Джеймсом Куком, считается жемчужиной Барьерного рифа и одним из самых живописных мест на Земле. Он славится своими океанскими видами, лагунами, роскошными спа-отелями.

Компания сообщила, что глубоко сожалеет о смерти пассажирки, которой шел девятый десяток. «Мы поддерживаем контакт с ее семьей и продолжим оказывать им помощь», - говорится в заявлении.