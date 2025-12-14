x
14 декабря 2025
14 декабря 2025
14 декабря 2025
последняя новость: 15:45
14 декабря 2025
Мир

"По соображениям безопасности". Впервые с 1991 года в центре Москвы не зажгут ханукию

Праздники
Война в России
Россия
Ханука
время публикации: 14 декабря 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 15:29
"По соображениям безопасности". Впервые с 1991 года в центре Москвы не зажгут ханукию
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Впервые с 1991 года в центре Москвы в период еврейского праздника Ханука не будет зажжена восьмисвечник (ханукия).

"Традиционная церемония на площади Революции не была согласована мэрией Москвы по соображениям безопасности и поэтому отменена", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

В нынешнем году празднование Хануки продлится с 14 по 22 декабря.

Мир
