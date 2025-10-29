Совет Федерации РФ одобрил закон, позволяющий задействовать резервистов в мирное время

Совет Федерации, верхняя палата российского парламента, одобрила поправки к закону "Об обороне", разрешающие привлекать резервистов для выполнения оборонных задач в мирное время. Ранее эти поправки приняла Государственная дума. Для них будут проводится специальные сборы.

Речь идет о россиянах, прошедших срочную службу и заключивших контракт о пребывании в резерве – как утверждается, на добровольной основе. Новая редакция закона позволяет задействовать при обороне критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения и в мирное время, а не только в военное, как было раньше.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский заявил: закон не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет,

Отметим: несмотря на то, что война против Украины продолжается четвертый год, военное положение или всеобщую мобилизацию так и не объявили, заявляя, что в "СВО" участвуют добровольцы-контрактники. При этом нельзя исключать, что вызванные на специальные сборы резервисты могут быть принуждены к подписанию подобного контракта.