Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 93 из 126 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 100 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 126 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 93 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 32 ударных БПЛА в 10 локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях. Погибли две женщины, есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 29 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 100 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Калужской, Белгородской, Орловской, Ульяновской, Курской, Смоленской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Марий Эл, Крыма. Вводились ограничения на работу аэропортов. В Симферополе загорелись горюче-смазочные материалы после атаки БПЛА. В Брянской области при атаке БПЛА повреждены девять домов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.