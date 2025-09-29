Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 23 из 32 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 84 беспилотника, есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 32 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 23 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания девяти ударных БПЛА в восьми локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 29 сентября были перехвачены 84 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской областей и Московского региона. В частности, был нанесен удар по заводу Электродеталь в Брянской области РФ. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Власти Московской области сообщают, что в Воскресенске в результате пожара в частном доме, возникшего в результате падения БПЛА или его обломков, погибли два человека – 76-летняя женщина и ее шестилетний внук.