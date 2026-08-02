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Мир

Во Флориде задержан мужчина, нанесший ущерб синагоге

Расследование
США
Антисемитизм
время публикации: 02 августа 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 09:30
Во Флориде задержан мужчина, нанесший ущерб синагоге
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Во Флориде задержан мужчина, нанесший ущерб синагоге
AP Photo/Chris O'Meara

Полиция города Сарасота в штате Флорида (США) задержала 30-летнего Брейтона Лашингера по подозрению в нападении на синагогу ХАБАДа в центре города. Ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении религиозного здания. Преступление квалифицировано как совершенное на почве ненависти.

Инцидент произошел около 6 утра 29 июля. Камеры наблюдения засняли мужчину, закрывшего голову и лицо синим полотенцем. Он бросил кирпич в фасад здания на улице Коконат и разбил окно. По оценке полиции, причиненный ущерб превышает пять тысяч долларов.

По данным следствия, Лашингер рассказал, что утром увидел в социальных сетях материалы, которые его разозлили. Он признался, что намеренно выбрал синагогу, поскольку это еврейский молитвенный дом.

Расследование продолжается.

Мир
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