Во Флориде задержан мужчина, нанесший ущерб синагоге

Полиция города Сарасота в штате Флорида (США) задержала 30-летнего Брейтона Лашингера по подозрению в нападении на синагогу ХАБАДа в центре города. Ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении религиозного здания. Преступление квалифицировано как совершенное на почве ненависти.

Инцидент произошел около 6 утра 29 июля. Камеры наблюдения засняли мужчину, закрывшего голову и лицо синим полотенцем. Он бросил кирпич в фасад здания на улице Коконат и разбил окно. По оценке полиции, причиненный ущерб превышает пять тысяч долларов.

По данным следствия, Лашингер рассказал, что утром увидел в социальных сетях материалы, которые его разозлили. Он признался, что намеренно выбрал синагогу, поскольку это еврейский молитвенный дом.

Расследование продолжается.