Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1621-й день войны

Минобороны РФ 2 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Степовое и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пионер, Липцы, Василевка, Большие Проходы, Прудянка и Зеленый Гай Харьковской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Донецкое, Райгородок, Красный Лиман и Крестище Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Славянск, Ясногорка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 24 автомобиля и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское, Анновка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Зоревка, Никольское и Мировка Запорожской области. Противник потерял более 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов Запорожской области и города Херсон. Уничтожено до 30 военнослужащих и 17 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 195419 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30400 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35991 орудие полевой артиллерии и миномет, 68114 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.